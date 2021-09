Adriana Lima e Dakota Johnson foram as grandes estrelas da terceira noite em Veneza. A modelo e a atriz marcaram presença no festival de cinema e brilharam (literalmente) com visuais 'cintilantes'.

A modelo brasileira, de 40 anos, chegou com toda a sensualidade num vestido da marca Etro. Uma peça delicada, repleta de cristais, com aberturas na cintura.

Já a atriz, de 31 anos, surgiu com um majestoso modelito Gucci, igualmente repleto de cristais, que se destacou também pelas ombreiras e franjas.

Ambas conquistaram todas as atenções ao posarem para as câmaras na red carpet do festival de cinema mais antigo do mundo. Veja as imagens na galeria.