Foi em Paris que Adri Silva acabou surpreendida com um pedido de casamento feito pelo companheiro, Guilherme Alface. Os dois estão agora noivos e preparados para, muito em breve, darem o nó.

A boa notícia foi partilhada pela influenciadora digital no Instagram, publicação à qual Adri acrescentou fotografias da aliança.

"10000000 vezes SIM. Vou casar com o amor da minha vida e o meu melhor amigo! A vida tem sido tão boa e eu mal posso esperar por este novo capítulo e com a alegria de o partilhar com a minha pessoa preferida do mundo inteiro", escreveu Adri Silva na legenda.

Veja na galeria as imagens partilhadas pela influenciadora portuguesa.

