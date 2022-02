Helena Isabel Patrício voltou a mudar de visual. A comentadora de 'Big Brother Famosos' estava com saudades do cabelo comprido e resolveu dizer 'adeus' ao penteado mais curto.

Helena colocou extensões no cabelo, tal como mostrou ao aparecer esta quinta-feira no 'Extra do BB Famosos'.

O resultado final desta transformação foi igualmente partilhado nas redes sociais da jurista. Veja a foto na galeria.

