Adele mostra-se cada vez mais uma celebridade próxima dos fãs e as redes sociais têm sido o palco de generosos gestos.

Recentemente, a cantora levou um seguidor à loucura ao responder-lhe a uma mensagem privada. Colyn, um acérrimo fã, fez um Instagram Story no qual pedia que a artista lançasse novas músicas.

Enternecida com o carinho, foi com doces palavras que quis retribuir a atenção. "A tua conta no Twitter tem-me entretido a toda a hora. Pareces muito divertido! Estou absolutamente encantada por gostares da minha música. Continua a amar a tua vida, é tão adorável e contagiante ver de todos os ângulos", escreveu na mensagem.

Em êxtase com a resposta, o fã não resistiu em partilhar com o momento este momento.

Leia Também: Novo casal sensação? Brad Pitt e Adele têm vindo a conhecer-se