Adele até pode ser uma das cantoras mais ricas, mas não deixa de gostar de espaços com bons descontos.

De acordo com o Page Six, os clientes do centro comercial Cabazon Outlets, na Califórnia, ficaram surpreendidos ao ver a cantora na loja da Prada.

Mas não estava sozinha, pois contou com a companhia do rapper Skepta.

Apesar de ter negado o alegado romance que começou por estar no centro das atenções em outubro do ano passado, uma fonte contou que a cantora estava com uma pessoa que, pela descrição, parecia ser Skepta. Adele terá ajudado o rapper a escolher roupa.

Um momento que deu de novo asas às especulações de romance.

