Depois de terem assumido nas redes sociais o namoro, Adele e Rich Paul continuam a dar passos em frente na relação. O casal passou ao nível seguinte e ambos já conheceram os filhos um do outro.

"A Adele está muito apaixonada pelo Rich e o relacionamento tornou-se mais sério nos últimos meses", conta uma fonte ao site E! News.

"Os dois conheceram os filhos um do outro", conta ainda a mesma fonte, explicando que tem, contudo, sido discreta e contida a relação com as crianças.

Adele, de 33 anos, apresentou a Rich, de 39, o pequeno Angelo, de oito anos, fruto do seu anterior casamento. Por seu turno, o empresário deu-lhe a conhecer os seus três rebentos.

