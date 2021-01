Adele terá chegado a um acordo com o ex-marido, Simon Konecki, a propósito do divórcio de ambos.

Segundo a Us Weekly, a cantora de 32 anos foi a tribunal no passado dia 15 de janeiro, onde a separação terá sido resolvida de forma definitiva. Algo que acontece cerca de dois anos depois do casal anunciar o fim do seu relacionamento, em abril de 2019.

Um dos aspetos mais importantes que foi resolvido foi relativo ao acordo da custódia do filho, Angelo, de oito anos.

A título de curiosidade, Adele e Simon namoraram durante sete anos até darem o nó em maio de 2018, mas o destino ditou que não ficassem juntos. Ainda assim, e tal como tinha sido revelado anteriormente, os dois vivem bastante próximos de forma a que o menino seja educado por ambos.

