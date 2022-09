Estão a correr as páginas de redes sociais as fotografias que mostram Adam Sandler a passear na rua de bengala. As imagens foram captadas nos últimos dias, mostrando o período de recuperação do ator após a cirurgia a que foi obrigado a submeter-se.

Adam Sandler, de 56 anos, precisou de ser operado à anca, necessitando durante a recuperação de um apoio para conseguir mover-se.

Ainda que não tenham sido revelados pormenores sobre a cirurgia, um representante do ator explicou que a intervenção não foi feita com carácter urgente mas sim planeada com antecedência.

Eis a imagem: