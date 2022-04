Foi através das stories da sua página de Instagram que Daniel Monteiro reagiu à escolha dos concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final', que começou no passado domingo, 24 de abril.

O ex-concorrente do 'Big Brother 2020' fez questão de destacar o quanto ficou desiludido por não ter entrado nesta nova edição nenhum concorrente da 'sua casa'.

"Em relação a este novo 'Big Brother'. Tenho recebido várias mensagens a perguntar o que tenho achado. Sinceramente, quando começou o 'Big Brother' eu estava a trabalhar. Ia acompanhando pelas redes sociais, mas fiquei um bocado triste por nenhum concorrente da minha casa ter entrado", começou por dizer.

"Foi o primeiro programa de agora porque, como é lógico, ninguém apaga o 'BB' de 2000 com o Zé Maria, o Marco, o Telmo, a Marta... Esse foi o primeiro, mas o nosso foi o primeiro desta geração", explicou.

"Com tão bons concorrentes que tínhamos, achei mal não terem colocado nem que fosse só um concorrente. É o 'BB 2020', podem dizer que não, mas quase de certeza que quem lá está viu o nosso 'BB', Por isso, ia sempre mexer alguma coisa. Acredito que alguns tenham sido contactados, eu não fui. Como sabem, e a própria produção sabe, eu não posso. Fui convidado para o 'Big Brother - Duplo Impacto' mas já não consegui ir. Por isso, eu estava fora de questão", acrescentou.

"É como alguns comentários que já vi, a seguir ao nosso, entraram na casa e diziam que não viam [o 'Big Brother']. Não viam mas sabiam os nomes e tudo o que tinha acontecido. Acho isso mesmo triste para quem diz que não via. Quer dizer, não via e concorreu?", partilhou ainda, deixando uma 'mensagem' à TVI e a Cristina Ferreira, apresentadora do formato e diretora de entretenimento e ficção da estação.

"Acho que a TVI e a Cristina deviam pensar melhor e ir buscar alguém da nossa casa, alguém que mexesse com aquilo. Tenho a certeza que a casa ia ser diferente", disse.

