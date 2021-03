Quatro meses depois de terminar o 'Big Brother 2020', onde ficou conhecida, Noélia Pereira voltou à casa da Ericeira para a participação no 'Duplo Impacto'. Apesar das reações às suas prestações se dividirem, há um ponto em comum: em ambos os reality shows chegou à final e conseguiu o lugar no pódio com o terceiro lugar.

Passados quatro dias da sua saída na casa, a empresária algarvia esteve à conversa com os jornalistas sobre os altos e baixos no jogo.

Mudança de postura

Se na primeira casa ficou intitulada como uma das "sensatas", neste jogo gerou algumas críticas pela postura mais assertiva nas chamadas 'cadeiras quentes'.

"Disse mais o que pensava e isso trouxe-me algumas críticas", afirmou, mas considera que o balanço final é positivo.

O apoio dos apresentadores e as reações do público

Cláudio Ramos, apresentador do formato, chegou a afirmar que gastou 100 euros a ligar para que Noélia ganhasse - um gesto que deixou a concorrente embevecida. “Agradeço muito ao Cláudio, à Teresa Guilherme, à Pipoca e à Cinha Jardim. Eles foram incansáveis. Cheguei ao palco, em terceiro lugar, e todos me elogiaram. A Teresa chegou a dizer que também estava [a torcer] por mim. O dinheiro não é tudo”, afirmou.

Por outro lado, admite que "tem noção que pode ter desiludido algumas pessoas". "Muitas das coisas que nós dizemos são mal interpretadas. Fiquei um pouco rotulada como sendo pouco frontal e alguém que fala pelas costas, mas acho que podemos ter uma ideia e não ir a correr dizer à pessoa o que pensamos dela. Fui aquilo que senti ser”, explicou.

Os conflitos com Joana

Tendo desempenhado o papel de comentadora durante o 'Big Brother - A Revolução', Noélia confessa que não era fã da postura de Joana mas foi "de coração aberto" para o 'Duplo Impacto'. Ainda que nas primeiras semanas a proximidade entre ambas fosse notória, os desentendimentos acabaram por se desenrolar e Noélia ficou mais ligada a Bruno Savate, tendo sido muitas vezes apontada como a causadora do fim do namoro de Joana e Bruno.

"Ela quis passar uma imagem de mim que estava errada. Nunca tentei fazer isso com ela. [...] Não me arrependo de nada, estou com a minha consciência tranquila", frisou.

Noélia afirmou ainda que, durante os três meses de convivência, "não se identificou com Joana". "Acho que é uma miúda de 21 anos que tem muito que aprender na vida. As atitudes ficam com quem as pratica".

Questionada sobre se se sentiu um 'pião' no jogo de Joana, a empresária algarvia afirmou que sim. "Senti que isso aconteceu, que ela tinha posse no jogo. Ela ao mexer com a cabeça de uma pessoa que não está bem psicologicamente é óbvio que tem a posse do jogo", acrescentou, referindo-se a Bruno Savate.

E adiantou: "As pessoas não têm noção do que o Savate passou. Aos olhos da sociedade, uma mulher que chora dá a entender que é maltratada e isso não aconteceu. Ele era frio com ela e não lhe dizia nada porque ele próprio tinha medo do que pudesse dizer. O que ele sente não pode ser bom porque aquela pessoa fez-lhe mal dentro do jogo. Podia tudo ter acabado tão bem se não houvesse tanta confusão e mentira".

Ainda assim, Noélia considerou que a "vitória de Joana foi merecida". "Ela pode não ter 50% de Portugal a gostar dela, mas se os 30% que gostam, votarem muito... O que interessa aqui é ter poder económico para votar. É assim que um concorrente ganha. Todos os que estavam na final mereciam ganhar", rematou.

Um jogo que não é para "amigos"

Pepe, o namorado, tem sido o grande apoio de Noélia desde que se tornou conhecida do grande público, há um ano, com a entrada no 'BB2020'. Além de se dividir entre os negócios e a organização do casamento, foi uma presença constante nas galas e o maior fã da prestação da namorada.

Fora da casa, foi de braços abertos e cheio de orgulho que a recebeu. "Não pôs defeitos nenhuns à minha prestação. Até me disse para não dizer já que não entro em mais nenhum reality show porque pode surgir uma boa oportunidade", contou Noélia.

Com isto, a ex-concorrente recordou que pensou em recusar o convite para entrar no 'Duplo Impacto'. "Aceitei este convite porque o valor semanal não era de todo mau e pensava mesmo que era só um mês e meio. Só fui porque era um mês e meio. Este jogo a nível de confrontos foi muito mais duro. Aquilo não é fácil. É muito difícil sair de um jogo destes com amigos", rematou.

O futuro: Maternidade, casamento e televisão

Ser mãe é um dos desejos que Noélia quer realizar num futuro próximo, mas a empresária confessou que "tem receio porque é uma pessoa ocupada". "Tenho de me preparar para parar um pouco".

Quanto ao casamento, tem sido o companheiro, Pepe, que tem estado a tratar de tudo em parceria com uma empresa de catering que se ofereceu para presentear os noivos.

Questionada sobre se gostava de continuar ativa na televisão no papel de comentadora ou como presença assídua nos programas de day time, a empresária afirmou que "se surgir um convite e vir que tem possibilidades, aceita", mas "se não houver convites também não fica triste".

