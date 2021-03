Aaron Rodgers esteve num direto no Instagram e falou sobre o seu futuro com Shailene Woodley, confessando que há algum tempo que "sonha" com a paternidade.

O jogador de futebol americano, de 37 anos, deseja ser pai, confissões que chegam depois de ter ficado noivo de Shailene Woodley.

Aaron afirmou mesmo que o seu "próximo grande desafio é ser pai".

"Estou naquela faixa etária em que muito dos meus amigos mais próximos do colégio e faculdade são pais e têm as suas próprias famílias", disse. "Talvez não seja num futuro imediato, mas é agora que realmente espero que aconteça", acrescentou.

"Tenho feito um ótimo trabalho a cuidar de mim mesmo nos últimos 37 anos e estou ansioso para cuidar também de outra vida em momento. Acho que vai ser muito divertido", destacou.

Aaron admite que sempre "sonhou" com a paternidade, mas não quer apressar essa fase. "Estou muito entusiasmado com esse capítulo, quando ele vier", realçou, dizendo também que "está a gostar" do noivado com Shailene. "Obviamente, esta foi a melhor coisa que me aconteceu no ano passado, houve muita coisa boa", partilhou.

