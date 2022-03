A ex-noiva de Aaron Carter, Melanie Martin, acusou o artista de lhe ter partido três costelas durante uma discussão.

No âmbito de um pedido para uma ordem de restrição apresentado em tribunal, Martin alega que teve uma séria discussão no passado dia 21 de fevereiro, que acabou por levar a agressões.

"Tivemos uma discussão sobre eu ter falado com outro homem quando estávamos separados", descreve a modelo conforme apurou o The Blast. "Ele deu-me um murro nas costas do lado esquerdo e puxou-me. Não senti dor até dias mais tarde, depois saí de casa porque ele ameaçou-me com uma ordem de restrição", nota.

Melanie apresentou provas médicas em como ficou com as lesões referidas.

Martin, que tem um filho bebé em comum com Carter, disse ainda que o artista, de 34 anos, ameaçou o filho. "Deixou-nos na rua e tivemos de ficar na casa de um amigo", garante, notando que todas as suas roupas assim como as coisas do bebé ficaram na casa de Aaron.

Esta não é a primeira vez que surgem notícias sobre situações do género. Em dezembro do ano passado, o artista chegou a referir na sua conta de Instagram que estava "preso no quarto" porque Martin não queria sair de casa. Uma semana depois, voltaram a fazer as pazes.

