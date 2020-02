Depois de ter estado uns dias afastada do Instagram, Joana Teles voltou a falar aos que a seguem no Instagram na semana passada, no dia 7 de fevereiro. "RE-começo", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge de costa a apreciar o pôr do sol.

Uma mensagem que levou a vários comentários de apoio, com vários internautas a dar força ao rosto da RTP.

A viver uma fase difícil, a figura pública começou, aos poucos, a voltar à rede social e a ter de novo um sorriso no rosto.

"Está meio tímido, mas já cá anda. O sorriso. O meu. Aquele que me sai naturalmente todos os dias quando saúdo o dia que nasce, quando vejo o meu marido, os meus filhos, a família e eu mesma diante do espelho. Nunca vivi sem ele. Sempre tudo me fez sorrir. E rir também. Mas enquanto este coração não estiver no sítio, enquanto esta cabeça não estiver completamente serena, fica difícil. Mas aos pouquinhos lá vem ele", começou por desabafar.

"Porque é espontâneo e eu sou, genuinamente, uma pessoa feliz e otimista. A vida segue. Não dá mesma forma. Mas segue. E já tive tantas lições de vida e tantas provas que só posso dizer isto mesmo. A vida segue", rematou.

Uma mensagem que despertou de novo a atenção dos fãs e alguns colegas, que mostraram o seu apoio. "A vida segue, sim", comentou Tânia Ribas de Oliveira.

Mas não ficou por aqui e partilhou ainda uma imagem onde se pode ler: "A vida é uma despedida constante do que somos agora para o que vamos ser adiante".

Apesar de não ter confirmado, alguns meios de comunicação dizem que Joana perdeu recentemente o pai.

