Prestes a completar o 62.º aniversário, Luísa Ortigoso, uma das veteranas da representação em Portugal, esteve à conversa com o Fama Ao Minuto sobre a forma como olha para o panorama artístico atualmente.

"Acho que se está a fazer muita e boa ficção. Cada vez mais atores e técnicos estão especialistas no que fazem. O teatro também está em força agora", começou por referir em declarações dadas durante a gala dos Prémios E!

Rendida às redes sociais, onde é bastante ativa, Luísa elogiou a forma como o digital veio impulsionar as artes: "As redes sociais impulsionaram mudanças. A visibilidade ajuda sempre. Não sou nada contra as redes sociais. Se fosse não estava lá".

As novas plataformas criaram também uma ponte com o público que Luísa Ortigoso considera importante para manifestar a sua gratidão: "O público é muito carinhoso, também temos de pagar na mesma moeda. Sinto que as pessoas são simpáticas e não consigo não o ser de volta".

"Não partilho muito da minha vida pessoal mas partilho algumas coisas que acho que as pessoas gostam. Os momentos difíceis apenas partilhei porque acho que não podemos desaparecer de repente. Se me ausentar das redes sociais mas tiver uma justificação as pessoas não vão especular", explicou.

Questionada sobre se, nesta fase da sua carreira, ainda tem sonhos por realizar, a atriz afirmou que "existem sempre papéis por fazer". "Gostava de uma personagem que me desafiasse, uma vilã por exemplo, mas uma vilã que não fosse cómica", rematou.

