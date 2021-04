Foi esta segunda-feira revelada a capa da revista Men's Health Portugal que revela a incrível transformação física pela qual passou Diogo Piçarra.

"Foram 4 meses que pareceram 4 anos", revela o músico ao partilhar com os seguidores o resultado de quatro meses de treinos físicos e acompanhamento nutricional com vista a conseguir os melhores resultados no seu corpo.

"Aprendi muito, bati no fundo, muitos dias não apetecia, outros o cansaço não venceu, nem uma lesão no joelho me fez parar. Não falhei um treino, nem um dia", confessa, explicando que neste período precisou de se "superar-me e provar" que: "sou uma pessoa de palavra e que conseguia".

"Espero inspirar-vos tanto como me inspiraram", pode ler-se por fim na publicação, onde foram feitos agradecimentos a toda a equipa que ajudou Diogo Piçarra nesta difícil tarefa.

E agora, eis o resultado final:

