No dia em que Portugal jogou contra a Hungria, Gonçalo Diniz mostrou-se a ver o jogo no aeroporto em Madrid, Espanha. Mais tarde, revelou que viajou para Portugal para receber a vacina contra a Covid-19.

"'Pode vir quente que estou fervendo'! A tão esperada vacina...

Dia feliz hoje, eu acredito, eu quero e eu tive a oportunidade. Obrigado", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram esta quarta-feira, 16 de junho.

Horas depois, publicou uma nova imagem, do avião, dando a atender que já estava novamente de partida para as gravações do novo projeto internacional em que está a trabalhar.

Recorde-se que neste momento em Portugal as pessoas com 40 ou mais anos que ainda não tenham sido vacinadas contra a Covid-19 já podem agendar a inoculação.

