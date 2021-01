Em tempo de confinamento, os apelos nas redes sociais multiplicam-se e Sofia Ribeiro juntou-se à onda de celebridades que chamam a atenção para a importância de cumprir o isolamento social.

Esta sexta-feira, a atriz partilhou a fotografia de um recanto da sua sala e na legenda refletiu: "Em casa, no ninho, refúgio, no aconchego do nosso lar. A sorte que temos, os que podemos nela ficar. Bom fim de semana, cuidem-se e se puderem fiquem no melhor lugar para estar, em casa".

A mensagem da artista não passou despercebida aos seguidores, que recorreram à caixa de comentários para dar força às suas palavras.

Leia Também: Vídeo. Sofia Ribeiro em sessão de ioga em casa na companhia do cão