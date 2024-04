Katia Aveiro decidiu responder a algumas questões feitas pelos seguidores das redes sociais, sendo que, como é habitual quando aceita fazê-lo, acabou confrontada com uma curiosidade relacionada com o irmão, Cristiano Ronaldo.

"Como é ser bem sucedida mesmo sendo a sombra do irmão?", perguntou um cibernauta. "Não sei o que é isso", começou por responder a cantora.

"Vivo com a luz que me ilumina e me guia no caminho.. Sempre trocando as voltas a quem acha que me conhece, mas deve ser bom também. Mais vale à sombra de um irmão do que à sombra de corrupção, de roubos, de maldades, de inveja, de oportunismo e de frustração, isso sim é triste... isso sim é doença", rematou Katia.



© Instagram/Katia Aveiro

Leia Também: Katia Aveiro emagreceu 9 kg em 5 semanas. Veja o antes e depois