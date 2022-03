Ao fim de 65 anos de carreira, Simone de Oliveira decidiu dizer adeus aos palcos num espetáculo que decorreu na noite de terça-feira, 29 de março, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Um espetáculo único que contou com a participação de vários outros artistas, e que foi depois comentado publicamente através das redes sociais.

Entre as publicações feitas no Instagram e Facebook, Fernando Fernandes, mais conhecido como FF, foi um dos nomes muito conhecidos que não tardaram a manifestar-se com rasgados elogios a Simone de Oliveira.

"A Simone despediu-se dos palcos. Mas nunca de nós. Tudo o que é, tudo o que fez criou raízes por onde andamos. Só lhe posso agradecer pelo privilégio que foi estar consigo também no palco, porque fora dele nada muda. Só se perpetua", escreveu junto de algumas imagens do concerto de despedida.

Leia Também: Carlão deixa mensagem a Simone de Oliveira. "Ícone eterno"