Naomi Watts diz que quase desmaiou quando lhe disseram que estava perto da menopausa aos 36 anos.

A atriz, de 54 anos, estava a tentar engravidar do seu agora ex-companheiro, o ator Liev Schreiber, de 56 anos, quando exames revelaram que ela estava quase na menopausa. Tinha então 36 anos.

À Marie Claire, a atriz revelou que ficou em choque ao receber a notícia: "Praticamente caí da cadeira. Disseram-me que estava perto da menopausa quando me sentia pronta para engravidar. Como essas coisas podem viver juntas, ao mesmo tempo?"

Naomi disse que o momento a levou a lembrar que a sua mãe lhe dissera uma vez que tinha passado por uma menopausa precoce.

"Saí do consultório médico em lágrimas, liguei à minha mãe e disse: 'Que diabos? Porque é que não me falaste disto?". A mãe da atriz entrou na menopausa aos 45 anos, mas começou a ter sintomas anos antes, um pormenor da sua vida que não discutiu com a filha, tendo-o tornado num tabu, tal como a sua mãe tinha feito consigo.

