Mafalda Rodiles vive, atualmente, numa 'bolha de amor' e a mais recente partilha que fez na sua página de Instagram comprova-o. Conforme a atriz descreveu, trata-se da primeira fotografia com os sete filhos do casal.

"Esta é a nossa primeira foto os 7 juntos, não está incrível, não tirámos para postar, os miúdos só queriam saber das bolachas e eu devo ter os olhos fechados", começa por escrever em tom de brincadeira.

"Mas não interessa! É a primeira e faz-me sorrir! Somos muitos e somos muito felizes e isso é o que importa! Amo-te. Gustavo", completa.

Recorde-se que Mafalda é mãe de Mel, de seis anos, e de Martim, de três, frutos do casamento terminado com o diretor de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por seu turno, Gustavo Santos é pai de Salvador, de cinco anos, e de Xavier, de dois, que nasceram da anterior relação com Sofia Lima.

