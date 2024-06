Diana Monteiro está a enfrentar uma crise de sinusite que a obrigou a visitar as urgências hospitalares pela sexta vez em apenas três semanas.

A cantora, nas redes sociais, partilhou uma fotografia na qual surge com a pulseira verde atribuída por um hospital. "É a minha sexta vez nas urgências nas últimas três semanas por causa da sinusite! Desejem-me sorte", escreveu ainda.

Diana Monteiro faz parte da banda Just Girls e, por isso mesmo, no próximo dia 8 de junho subirá ao palco do Passeio Marítimo de Algés, no concerto 'A Reunião', que juntará os vários projetos musicais da série 'Morangos com Açúcar'.

© Instagram/Diana Monteiro

Leia Também: Diana Monteiro indignada: "Juro que não entendo nada do que se passa"