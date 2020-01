À semelhança de várias figuras públicas, Ana Garcia Martins decidiu passar o Ano Novo fora do território nacional. A autora do blog 'A Pipoca Mais Doce' viajou até Nova Aquitânia, em França, para passar uns dias com o marido, Ricardo Martins Pereira, e os filhos, Mateus e Benedita.

As suas redes sociais mostram que as mini ferias têm sido preenchidas com programas com os mais pequenos. Esta terça-feira, dia 1, a família visitou a Dune du Pilat.

