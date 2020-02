Brad Pitt é uma das mais reconhecidas figuras de Hollywood com uma vasta carreira. O ator teve a oportunidade de dar vida a personagens emblemáticas do mundo do cinema, contudo, ainda hoje, se arrepende de não ter aceitado um papel.

A revelação foi foi feita pelo próprio à revista Ok!, que numa entrevista afirmou que negou a interpretação de Neo no filme 'Matrix' (na altura o papel ficou Keanu Reeves).

Recorde-se que a trilogia - 'Matrix', 'Matrix Reloaded' e 'Matrix Revolutions' - foi uma das de maior sucesso no grande.

Leia Também: Hilariante! Brad Pitt usa uma chapa de identificação com o seu nome