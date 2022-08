O príncipe Carlos notou que a forma como é retratado na série da Netflix ’The Crown’ não está “nem perto” do que é na realidade.

O sucessor ao trono britânico nunca comentou publicamente a trama, contudo, Anas Sarwar, líder do Partido Trabalhista escocês, revelou o que Carlos confidenciou num evento no ano passado, pouco antes da abertura do parlamento.

“Ele veio e disse, ‘olá, muito gosto em conhecê-los. Não sou nem de perto como me retratam na Netflix’”, descreveu Sarwar ao Daily Mail.

“Achei que era uma forma muito interessante de te descreveres a ti mesmo’”, acrescentou, reconhecendo que não deveria partilhar conversas privadas.

A publicação dá conta que a Clarence House, que representa o príncipe de Gales, recusou-se a comentar o assunto.

