O príncipe William pretende diminuir o número de compromissos reais da sua agenda. O motivo? Concentrar-se em projetos mais impactantes e urgentes.

Segundo o The Times, o herdeiro ao trono britânico quer comprometer-se de maneira ainda mais séria com causas como os dos sem-abrigo e a defesa do meio ambiente.

William Hague, antigo Ministro das Realções Exteriores, que trabalhou de perto com o príncipe de Gales, destacou o trabalho de William na criação da United for Wildlife, organização que luta contra o tráfico de animais selvagens.

"Ele telefonou-me quando deixei o governo. Ele tinha esta ideia - os governos estavam a trabalhar lentamente no tráfico ilegal de animais, e perguntou: 'porque é que não envolvemos o setor privado?'", revelou à publicação.

"O William não está interessado em reuniões longas ou discussões intermináveis. Ouvi-o dizer várias vezes, 'há demasiada conversa, precisamos de agir'", continua.

"O William é amigável e simpático, mas é focado em resultados", completa.

Leia Também: Príncipe William em 'disputa' com o rei Carlos III sobre futuro de André