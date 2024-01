Neymar está de novo no centro de uma polémica que ainda vai fazer correr muita tinta nas próximas horas.

Nas redes sociais do perfil de fofoca Segue a Cami foi deixado um comentário pela conta de Jamile Lima que dizia: "Neném [bebé] linda! Já vai ganhar um irmãozinho(a) do papai Ney! Só um aninho de diferença".

A mensagem lançou o pânico e vários foram os meios que deram conta desta gravidez, embora a notícia tenha sido, horas depois, desmentida pela própria Jamile.

"Eu não estou grávida do Neymar, aliás, nem o conheço, não tenho nenhum tipo de contacto com ele nem nunca o vi pessoalmente. Esse comentário foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipa", justificou.

Ainda assim, diz-se que Neymar vai mesmo ser pai pela 3.ª vez

Pouco depois de o comentário de Jamile Lima ter sido feito e desmentido pela própria, o conhecido jornalista brasileiro Leo Dias veio a público garantir que o jogador se prepara, de facto, para dar as boas-vindas ao seu terceiro filho.

O colunista, no site que assina em nome próprio, refere que Neymar engravidou uma modelo brasileira com a qual mantinha uma relação "secreta" há algum tempo. Leo Dias diz ainda que esta mulher está no terceiro mês de gestação e que a gravidez apanhou o jogador de surpresa.

O segundo desmentido

Assoberbada pela notícia da gravidez, a equipa de Neymar já veio a público desmentir a informação. "Espero sinceramente que os responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados pelas suas ações", pode ler-se num comunicado enviado para a redação da revista Caras Brasil.

Leo Dias diz que o comentário de Jamile Dias terá sido, afinal, feito pela própria, mas referindo-se sim a esta modelo brasileira que, segundo o jornalista, está realmente grávida. Depois de perceber que teria falado demais, a influenciadora terá decidido então dar a justificação de que as palavras em causa não haviam sido escritas por ela.

A reação de Bruna Biancardi

Neymar foi pai pela segunda vez no passado mês de outubro, da pequena Mavie, fruto da relação já terminada com Bruna Biancardi. A relação do craque com a influenciadora não resistiu às alegadas traições divulgadas nos últimos meses mas os dois haviam ficado com uma relação amigável, sendo que até se seguiam mutuamente nas redes sociais.

Leo Dias diz agora que Bruna deixou de seguir Neymar no Instagram depois de divulgada a notícia de que este será pai novamente.

Neymar, recorde-se, é ainda pai de Davi Lucca, de 12 anos, que nasceu do namoro com Carol Dantas.

