Com a chegada do mês de setembro, a casa real da Bélgica assinalou o mês célebre pelo regresso às aulas com a divulgação de um novo retrato oficial.

Os filhos dos reis Philippe e Mathilde - Elisabeth, de 19 anos, Gabriel, de 18 anos, Emmanuel, de 15, e Eléonore, de 13 - aparecem juntos para desejar "uma boa rentrée a todos os estudantes, pais e professores", lê-se na legenda.

Recorde-se que Elisabeth, a princesa herdeira, vai iniciar o ano letivo apenas em outubro com a entrada na Universidade de Oxford, onde vai estudar História e Política.

