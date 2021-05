Hélder Reis foi convidado do programa 'Conta-me' deste sábado, 1 de maio, para uma conversa intimista com Manuel Luís Goucha, um dos seus amigos de longa data. A um dia da comemoração do Dia da Mãe, o apresentador da RTP abriu o coração para falar sobre a dura perda da progenitora, que morreu há um ano.

"A morte da minha mãe fez-me extremamente forte e seguro. [...] Tornou-me uma pessoa mais madura, segura e serena”, começou por dizer, frisando que ainda não "sarou" essa ferida.

"É e sempre será a maior dor da minha vida, mas a maior construção humana que tive. Uma parte de mim morreu naquele dia, mas nasceu outra e isso é muito libertador. Não sou a única pessoa enlutada deste país, obviamente, mas rejuvenescer com um luto é uma atitude psicológica muito violenta. Estou a conseguir isso", acrescentou.

Hélder Reis é o mais novo de cinco irmãos e, sobre a relação com a mãe, recordou com carinho a cumplicidade que tinham, afirmando que esta o "via como um filho diferente".

Após a dura perda, o apresentador recuperou alguns bens pessoais da progenitora e deu-lhes uma segunda vida, mantendo-a assim viva em espírito dentro do seu 'ninho'.

"Fui a casa dela e trouxe as coisas preciosas: trouxe o dedal com que ela me fazia as camisas, trouxe os óculos com que ela me via, trouxe a tesoura, os brincos mais antigos. Fiz pequenos quadros com isso e coloquei-os em minha casa. Sinto muita saudade", rematou.

Leia Também: Goucha em lágrimas para Hélder Reis: "Eu desiludi-te. Desculpaste-me?"