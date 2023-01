A caminho do ginásio para mais um treino, Maria Sampaio resolveu conversar com os seguidores do Instagram.

Já no local e com o carro estacionado, a atriz confessou ter-se esquecido que levava consigo a filha, a bebé Caetana Luís e questionou os seguidores se isto também lhes acontece.

"Já cheguei e na minha cabeça a minha filha estava em casa... mas não, está comigo", disse.

"Ela é tão silenciosa que eu esqueço-me que ela está. Que medo", referiu ainda Maria Sampaio, que foi mãe pela primeira vez em outubro de 2022.

Leia Também: Maria Sampaio: "Não precisam de ser traídas para serem independentes"