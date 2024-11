A pequena Maria Emília, filha de Carolina Pinto e Marco Costa, tem vindo a protagonizar alguns dos momentos mais divertidos nas redes sociais e os 'pais babados' nunca deixam de os partilhar.

Esta terça-feira, 26 de novembro, a companheira do atual concorrente de 'Hell's Kitchen Famosos', publicou um vídeo na sua página de Instagram, no qual surge Maria Emília no carro com uma expressão hilariante (como se estivesse impressionada com alguma coisa).

Por cima do vídeo, Carolina Pinto escreveu: "Quando te esqueces de pagar o IVA", com o emoji de um palhaço ao lado.

Já na legenda, Pinto questionou aos seguidores quem mais se identificava.

O momento que, apesar de divertido, só mostrou, mais uma vez, a ternura que é a filha de Marco Costa e Carolina Pinto, e espoletou logo reações na caixa de comentários.

"Ela é tão fofa", escreveu um internauta. "Adora-a", escreveu outro.

Veja o momento abaixo.

