Agora que Meghan Markle está de volta aos Estado Unidos, já pode voltar a contactar os velhos amigos, como é o caso do ator Nema Vand.

A estrela de 'Shahs of Sunset', de 37 anos, falou sobre a amizade antiga com a duquesa de Sussex, de 38 anos, no podcast 'Reality Life with Kate Casey', esta quarta-feira.

Ao recorda os tempos de escola, o ator lembrou: "Cresci com ela. Éramos amigos há muito tempo. Ela era um ano mais velha que eu".

"A Meghan era incrível, uma mulher entre as meninas. Estávamos todos apaixonados por ela. Era doce e muito simpática", partilhou, tecendo rasgados elogios à atual mulher do príncipe Harry.

"Nós admirávamos [a Meghan]. Ela era uma boa amiga", continuou, destacando de seguida que a duquesa fazia sucesso entre os rapazes.

"Uma vez, estávamos numa festa e ela sentou-se no meu colo. Ficamos cara a cara. Para um miúdo de 16 anos, este foi um momento especial. Ela disse-me em farsi: 'És tão bonito'. Perguntei-lhe como é que conhecia a língua persa e ela respondeu: 'Aprendi isto para ti'. E foi-se embora", recordou.

