Marie continua a dar que falar nas redes sociais com as publicações controversas que tem feito no Instagram, destacando-se as imagens nas quais posa juntou do namorado, um homem belga, de 55 anos.

Na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', na TVI, a influenciadora digital e ainda concorrente do 'Big Brother Famosos' foi alvo de análise.

Cláudio Ramos, nesta ocasião, aproveitou para dar a sua opinião.

"Não podemos estar sempre a 'branquear', porque a Marie é querida, amorosa e um encanto de pessoa. O pai tem uma responsabilidade, mas a partir de determinado momento já lhe passou das mãos. A Marie tem o seu lado ingénuo, criativo e de um mundo só dela, mas depois tem o outro - que a mim ninguém me convence do contrário - a Marie está encantada com o mundo da fama. Tudo o que ela faz é para alimentar o mediatismo que ela sabe que choca as pessoas. Quando está a conversar com o pai está ciente do que está a fazer. Não deve publicar fotografias a fumar ou que choquem o pai. Ela diz mesmo: 'eu faço isto só para gerar conteúdo'", notou.

Ao ouvir isto, Cristina Ferreira acrescentou: "Eu tenho muita pena, gostava que ela tivesse no caminho sereno que não está".