São líderes e por isso todos os motivos são perfeitos para celebrar. As estrelas da SIC juntaram-se esta terça-feira, dia 5 de setembro, no Capitólio, para a apresentação da nova grelha do canal.

As principais figuras do canal não faltaram à festa, intitulada 'Nova Temporada', e na hora do reencontro não dispensaram os abraços, os beijos e até as parabenizações pelo sucesso conjunto.

Os looks foram variados - e nada discretos - com Filipa Torrinha Nunes a ser uma das mais ousadas do fim de tarde, com um decote na linha do que nos tem vindo a habituar.

Diana Chaves, pela beleza que todos lhe reconhecemos e pela simpatia que deixa em evidência em todas as ocasiões, também se destacou, tendo sido uma das caras mais requisitadas para entrevistas.

Na galeria pode encontrar as fotografias deste evento.