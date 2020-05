Carolina Loureiro mantém uma relação à distância com o músico brasileiro Vítor Kley. Em declarações à RFM, o artista teve a oportunidade de falar sobre o namoro.

Questionado sobre o "melhor agrado" que a atriz lhe poderia fazer, Vítor respondeu: "A Carol só existir já está bom para mim. Eu fico feliz quando ela me liga e eu vejo que ela está bem, que está feliz. Temos sofrido muito com as saudades, então não são todos os dias que estamos felizes".

Posteriormente, acrescentou: "Uma coisa que eu tenho guardada e que me fez muito feliz foi uma carta que mandou para mim. Tenho essa cartinha guardada até hoje", notou.

Veja o momento completo de seguida:

