Ana Garcia Martins encontra-se de férias em Porto Santo, na Madeira, com os dois filhos, tal como revelam as suas mais recentes partilhas no Instagram.

É através da rede social que tem mostrado os melhores momentos desta viagem e os looks que elegeu para a ocasião. Adepta de biquínis, a influencer digital, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', levou consigo uma verdadeira coleção de trajes de banho.

Curioso para ver as escolhas de Ana Garcia Martins para as férias na Madeira? Espreite a galeria com todas as fotografias.

