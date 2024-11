Jude Law é um dos protagonistas de 'A Ordem', filme que conta ainda com Nicholas Hoult, Jurnee Smollett, Tye Sheridan, e Marc Maron.

Para este papel, o ator deixou o seu habitual carisma, para uma personagem com um ar doente e estafado.

Baseado em factos verídicos, o filme retrata a história do agente do FBI Terry Husk, interpretado por Jude Law, que persegue o neo-nazi Bob Mathews.

Este agente, no entanto, é criado com base em vários agentes verdadeiros do FIB, e não apenas numa pessoa.

"Eu estava a montar o ADN deste homem e, fisicamente, faltava-me fazer um click. Isso aconteceu quando fiquei doente e estava super cansado. E o nosso realizador, Justin Kurzel, viu algo em mim num dia em que estava a fungar e a tossir bastante. E ele disse 'Ok, isso é ele. Este é o homem", revelou o ator, citado pela Hello!.

Jude Law acrescentou ainda uma condição médica em que a personagem deita sangue pelo nariz periodicamente, e um bigode considerado por muitos nada atrativo.

