Desde o dia 9 de agosto que Juan Carlos tem estado 'desaparecido' e longe dos olhares do público. No entanto, uma fotografia revelada agora pelo Viva la Vida, do Telecinco, mostra o rei emérito em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A imagem foi captada no dia 29 de dezembro e através da mesma é possível testemunhar o frágil estado físico de Juan Carlos, que se desloca com a ajuda de dois seguranças.

É ainda referido que a fotografia foi registada por turistas espanhóis que se encontravam no local.

Até ao momento, ainda não foram revelados pormenores quanto ao estado de saúde do pai do Felipe VI.

