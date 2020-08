Carolina Deslandes, atualmente com 28 anos, resolveu mergulhar no baú das memórias e partilhar com os seus seguidores uma fotografia que recorda a sua adolescência.

"O primeiro ano em que enchi um caderno de letras do início ao fim", escreveu a cantora e compositora na legenda de uma imagem captada em 2006, quando esta tinha apenas 14 anos de idade.

Curioso para ver como era Carolina Deslandes? Espreite a publicação abaixo.

