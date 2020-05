O tesourinho do dia vai esta quinta-feira para Sofia Vergara. A modelo, apresentadora e atriz brindou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia vinda diretamente do baú das recordações.

A imagem remonta à época em que Sofia, agora com 47 anos, começava a sua carreira e se tornava conhecida do grande público.

"Os anos 90. Miami", pode ler-se na legenda da imagem, que mostra como era deslumbrante a atriz. Aliás, ainda hoje a sua beleza e elegância não deixam de ser notadas pelos seus admiradores.

Leia Também: Irina Shayk troca de lugar com a filha e é passeada no carrinho de bebé