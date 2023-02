"Acabaram as férias", foi desta forma que Catarina Furtado deu início a uma partilha através da qual anunciou o fim das suas férias no Sri Lanka.

"Agarrei o tempo e cada momento. Ficou muito por partilhar e de vez em quando a este país apaixonante voltarei, com as memórias que fiquei dos tão amáveis cingaleses e de um mar selvagem - como eu", escreveu na despedida.

Às suas palavras, a apresentadora juntou um conjunto de fotografias que marcaram os seus últimos dias de férias. Entre as imagens, agora disponíveis na galeria, destaca-se uma em que Catarina, atualmente com 50 anos, surge de biquíni a dar um salto no ar.

