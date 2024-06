Ana Moura juntou-se a Nelly Furtado e o resultado não poderia ser mais entusiasmante. As duas artistas formaram dupla para dar uma nova roupagem à música 'Força', popularizada por Nelly no Euro'2004.

Na sua página de Instagram, a artista portuguesa partilhou um vídeo do momento em que cantaram o êxito, numa versão remix, durante um espetáculo em Munique, na Alemanha.

"Obrigada queen Nelly Furtado. FORÇA REMIX 2024 Out now on SoundCloud!", escreveu na legenda da partilha.

Eis as partilhas: