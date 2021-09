É dia de festa em casa de Hilary Duff. A atriz e cantora norte-americana completa esta terça-feira, 28 de setembro, 34 anos de vida.

A festa faz-se hoje para a celebridade na companhia do marido e dos três filhos: Banks, de dois anos, e James Blair, de seis meses, ambos fruto da relação com Matthew Koma, e ainda Luca, de nove anos, resultado do casamento anterior com Mike Comrie.

Hilary começou a sua carreira ainda adolescente, ao protagonizar produções como 'Lizzie McGuire'. Foi por isso desde cedo presença assídua nos mais variados eventos ligados à indústria de Hollywood.

Hoje, como forma de assinalar o seu 34.º aniversário passamos em revista a evolução do seu estilo ao longo dos últimos 10 anos. E podemos garantir, muita coisa mudou. Espreite as imagens na galeria.

