Os reis Felipe VI e Letizia presidiram este sábado, dia 25 de maio, ao desfile anual das Forças Armadas, no qual participaram cerca de 3300 militares dos três Exércitos e da Guarda Civil. O desfile teve lugar nas Astúrias, concretamente em Oviedo, uma localidade muito especial para a rainha, uma vez que é a sua terra natal.

Felipe e Letizia assistiram ao desfile desde a Tribuna Real. Para este momento solene, a rainha optou por um visual com um detalhe pouco expectável.

Letizia elegeu um fato vermelho - uma das cores de Espanha - com blazer e calças largas, que conjugou com um top também vermelho, com renda.

Por fim surpreendeu ao aparecer de ténis brancos, que contrastavam com o intenso vermelho do restante visual.

A escolha de calçado poderá dever-se ao facto de ter partido um dedo do pé direito, pelo que por recomendação médica, terá que usar calçado confortável durante algum tempo.

