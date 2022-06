No dia em que a mãe celebraria mais um aniversário, Eliana Voigt, do 'Casados à Primeira Vista', escreveu-lhe uma emotiva carta.

"Olá Mãe. Isto cá por baixo está muito confuso. A verdade é que estamos todos cansados. Cansados de um monte de coisas, de um monte de pessoas, de um monte de acontecimentos. Cansados do que não temos nem mais forças para explicar. Cada um com a sua bagagem. Cada um com a sua cruz. Há muita gente aqui que pensamos estar bem, mas não está. É só alguém a fazer um esforço fora do comum para não desmoronar", começou por escrever esta quinta-feira, 23 de junho.

"Hoje farias mais um aniversário, e certamente seria dia de pedires cozido à portuguesa, o teu prato favorito. Eu dava tudo para te abraçar outra vez. Gostava que visses o que conquistei, onde cheguei e as batalhas que travei. Quantas delas venci. Quantas perdi. E como continuo de pé. Pronta para o que vier. Apesar do cansaço, das dificuldades, das inseguranças e medos. Porque a vida é mesmo isto, beber café e encarar o dia. De nada adianta ficarmos sentados enquanto nos preocupamos. O que tiver de ser, será, e nós o enfrentaremos quando vier. Mas seria bem mais fácil enfrentar certas lutas ao teu lado. Ou simplesmente poder contar um abraço e um 'vai ficar tudo bem'", destacou.

"Neste que seria o teu dia, espero estejas em paz. É tudo o que desejo. Fazes muita falta, mãe", terminou.

Após a partilha, foram muitos os seguidores que lhe deixaram carinhosas mensagens na caixa de comentários.

