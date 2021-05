Tiago Teotónio Pereira esteve ao lado da companheira, Rita Patrocínio, no batizado do filho mais novo de Gonçalo Uva e Carolina Patrocínio. Um momento que o ator acabou por destacar nas stories da sua página de Instagram com uma divertida publicação.

Tiago Teotónio Pereira publicou na rede social uma imagem que já tinha sido partilhada por Rita e onde o ator aparece junto de Gonçalo Uva. Uma foto que levou o artista a reagir com o seu característico bom humor.

"Atenção aos ângulos das fotos. Desta perspetiva até pareço mais pequeno", escreveu. Veja a referida imagem abaixo:

[Tiago Teotónio Pereira com Gonçalo Uva]© Instagram_tiago_tp

