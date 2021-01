A princesa Charlotte é uma menina curiosa sendo que tem um enorme fascínio por insetos, particularmente aranhas - tal como a própria mãe já tinha confidenciado a David Attenborough.

Segundo a especialista em realeza Katie Nicholl, uma das atividades preferidas da pequena princesa é ir procurar aranhas com a mãe.

"A Kate interessa-se em como a aprendizagem na rua pode beneficiar as crianças. Ela conheceu crianças que tiverem aulas no exterior e de como elas gostaram disso. Ela viu as vantagens em primeira mão. A Kate limita o tempo das crianças à frente dos ecrãs. Quando as crianças precisam ela leva-as lá fora, faça chuva ou faça sol", nota.

Nicholl explica que Kate faz questão que os filhos estejam em contacto com a natureza, especialmente a filha de cinco anos. "A Charlotte é uma grande fã de aranhas, adora observá-las e aprender sobre ela, por isso vão à caça de aranhas para que as possa ver de perto e deixá-las ir", completou.

