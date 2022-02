Tânia Ribas de Oliveira usou a sua conta de Instagram esta quarta-feira, 16 de fevereiro, para mostrar aos seguidores da sua conta de Instagram um gesto de carinho por parte do marido, João Cardoso, a propósito da data de hoje.

O casal, conforme evidenciou a apresentadora da RTP1, completa 17 anos de namoro.

"Todos os dias especiais são marcados no espelho do wc do quarto dos pais. Desde sempre. Ainda não sabiam ler e já entendiam os aniversários, o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Dia da Criança… às vezes até desenhos tinham e têm", nota a comunicadora.

"Hoje fazemos 17 anos de namoro. Os mais pequeninos chegaram a casa e foram ao espelho. 'Ahhhh!!! Cá está! 17! Parabéns, pai e mãe!'. Os espelhos são reflexos do que vemos todos os dias. E todos os dias fazemos por que vejam amor", completou.

Recorde-se que Tânia e João são pais de Tomás, de nove anos, e Pedro, de seis.

