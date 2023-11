Francis Obikwelu foi esta quinta-feira, 2 de novembro, convidado de Júlia Pinheiro no seu programa das tardes da SIC. A propósito da participação do atleta no programa 'Hell's Kitchen Famosos', eis que a apresentadora destacou uma mensagem que foi deixada por Ljubomir Stanisic a Obikwelu

"Meu querido irmão, acho que há um lado de ti que as pessoas não conhecem. Tu és uma lenda portuguesa, uma lenda internacional", notou o chef, realçando as conquistas do amigo no desporto.

"Há um Francis que é um exemplo mundial, um exemplo humano, de humildade, de amor", acrescenta.

"O que tu passaste, como chegaste e o que fizeste é só feito com uma força de vontade rara de encontrar hoje em dia", diz, realçando por fim que Francis é uma "chama", "não olímpica, mas humana".

Veja o momento.

