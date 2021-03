Apenas um dia depois de ter sido transmitida a entrevista do cunhado, o príncipe Harry, e da cunhada, Meghan Markle, a família real partilhou um vídeo da conversa de Kate Middleton com Jasmine Harrison - jovem britânica de 21 anos que se tornou a mulher mais jovem a cruzar o Oceano Atlântico.

Jasmine conseguiu com este resultado arrecadar dinheiro para a ShelterBox e a Blue Marine Foundation. Uma viagem que durou 70 dias, três horas e 48 minutos.

Durante a conversa, Harrison falou com Kate sobre os seus treinos e as mulheres que se destacaram antes de si, referindo que a conquista mostra exatamente do que as mulheres são capazes.

Por sua vez, Kate elogiou a jovem. "Acho que você é uma grande inspiração para as mulheres jovens", afirmou.

